Le film "La Zone d'intérêt" de Jonathan Glazer diffusé sur France 5 vendredi 15 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 15 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera "La Zone d'intérêt", un film inédit qui dévoile le contraste glaçant entre l’intimité domestique des bourreaux et l’horreur absolue d’Auschwitz.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit la vie quotidienne de Rudolf Höss (le commandant du camp de concentration d'Auschwitz) et de sa femme, Hedwig. Ensemble, ils s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison luxueuse située juste de l'autre côté du mur du camp.

L'intrigue ne montre jamais l'intérieur du camp ni les atrocités qui s'y déroulent. À la place, le film se concentre sur la banalité domestique des Höss : les enfants qui jouent dans la piscine, les dîners en famille, et l'entretien du jardin luxuriant de Hedwig.

La diffusion de ce film sera suivi du documentaire "L'album SS retrouvé" :

Présentation du documentaire

En 2017, l’historien allemand Stefan Hördler, spécialiste reconnu du nazisme, met au jour une découverte exceptionnelle : un album regroupant plus de 200 clichés inédits, pris entre 1928 et 1943. Centré sur un jeune homme de 22 ans, fraîchement intégré aux SS en 1931, l’album révèle également les visages juvéniles d’autres individus qui deviendront, à des postes clés, des acteurs du système de terreur nazi.

Ces photographies, prises en majorité à Lichtenburg – un château méconnu transformé dès 1933 en camp de concentration –, témoignent d’un lieu où ces hommes ont été formés pour devenir des instruments de la machine meurtrière du régime.

Avec vingt-cinq ans de recherches sur les bourreaux nazis et une base de données comprenant déjà 40 000 noms, Stefan Hördler est l’un des plus éminents experts de l’histoire du national-socialisme. Collaborateur du centre Simon Wiesenthal, il participe également à l’opération « Last Chance », traquant les derniers criminels nazis encore vivants.

Dans une enquête passionnante, il déchiffre ces images sans légendes, les contextualise et reconstitue l’histoire de cette radicalisation criminelle. Ce travail offre une nouvelle lecture de la genèse des camps de concentration et de leurs acteurs, dévoilant un pan méconnu de l’histoire du national-socialisme.