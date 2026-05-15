"Anatomie d'une chute" de Justine Triet diffusé sur France 2 dimanche 17 mai 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Dans un chalet isolé près de Grenoble, dans les Alpes françaises, Sandra Voyter, écrivaine allemande à succès, vit avec son mari français, Samuel Maleski, un enseignant qui tente aussi d'écrire, et leur fils de 11 ans, Daniel, qui est malvoyant à la suite d'un accident de voiture survenu quelques années plus tôt.
Le film s'ouvre sur Sandra qui tente de donner une interview à une étudiante, mais Samuel, resté à l'étage pour faire des travaux, met délibérément de la musique à un volume assourdissant, interrompant la discussion. L'étudiante s'en va, et le jeune Daniel part se promener dans la neige avec son chien guide, Snoop.
À son retour, Daniel découvre le corps sans vie de son père, gisant dans la neige au pied du chalet, du sang s'échappant d'une grave blessure à la tête. Samuel est tombé du grenier.
Une enquête est immédiatement ouverte pour déterminer les causes de la mort : s'agit-il d'un suicide, d'un accident, ou d'un meurtre ?
Avec : Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis...
|Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.