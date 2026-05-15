"Anatomie d'une chute" de Justine Triet diffusé sur France 2 dimanche 17 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 17 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Anatomie d'une chute" de Justine Triet. Palme d’or au Festival de Cannes 2023, ce film dissèque la notion de vérité à travers le regard troublé d’un enfant, au cœur de la solitude alpine.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un chalet isolé près de Grenoble, dans les Alpes françaises, Sandra Voyter, écrivaine allemande à succès, vit avec son mari français, Samuel Maleski, un enseignant qui tente aussi d'écrire, et leur fils de 11 ans, Daniel, qui est malvoyant à la suite d'un accident de voiture survenu quelques années plus tôt.

Le film s'ouvre sur Sandra qui tente de donner une interview à une étudiante, mais Samuel, resté à l'étage pour faire des travaux, met délibérément de la musique à un volume assourdissant, interrompant la discussion. L'étudiante s'en va, et le jeune Daniel part se promener dans la neige avec son chien guide, Snoop.

À son retour, Daniel découvre le corps sans vie de son père, gisant dans la neige au pied du chalet, du sang s'échappant d'une grave blessure à la tête. Samuel est tombé du grenier.

Une enquête est immédiatement ouverte pour déterminer les causes de la mort : s'agit-il d'un suicide, d'un accident, ou d'un meurtre ?

Avec : Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis...