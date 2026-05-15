"Zone Interdite" dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 17 mai 2026 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite" dont le thème sera « Écrans, sucre, manque de sommeil : comment sauver notre cerveau ? »

Et si pour la première fois dans l’histoire nos capacités intellectuelles déclinaient ? Excès de sucre ou d’écrans, nuits trop courtes… nous sommes des millions à avoir pris ces mauvaises habitudes. Mais nous sommes loin d’imaginer leur effet sur notre cerveau.

Durant un an, Zone Interdite a enquêté pour comprendre comment notre mode de vie affecte notre mémoire, notre concentration et notre santé. En partageant le quotidien de Français bien décidés à reprendre le contrôle de leur cerveau et avec l’aide de spécialistes renommés, nous allons vous révéler que des solutions très simples existent pour inverser la tendance.

C’est le mal du siècle : l’addiction aux écrans. Près de Montpellier (Hérault), Léa, une lycéenne de 17 ans, passe jusqu’à 13 heures par jour sur les réseaux sociaux. À quelques semaines du bac, elle s’inquiète de ses difficultés à se concentrer pour réviser. Avec l’aide d’un neuropsychologue et d’une drôle de machine, elle va découvrir l’existence de l’onde alpha. Émise en permanence par son cerveau lorsqu’elle scrolle, elle ralentit son activité cérébrale. Cette onde aurait-elle quelque chose à voir avec le niveau scolaire des élèves français qui, pour la première fois, vient de passer sous la moyenne des pays développés ?

En cinquante ans, nous avons perdu en moyenne 1h30 de sommeil par nuit. Du jamais vu ! En région parisienne, Ivan, un fonctionnaire, dort si mal qu’il est épuisé en permanence, au point qu’il peine à réaliser les tâches les plus simples et que toute sa famille doit s’adapter au quotidien à sa léthargie. Persuadé qu’une bonne partie de sa fatigue est causée par ses deux jeunes fils très énergiques, Ivan va réaliser qu’il souffre en fait d’un mal qui touche près de 10 % des Français et qui affecte chaque nuit son sommeil.

Cela nous arrive à tous : perdre nos mots et égarer des objets précieux. Près d’Angers (Maine-et-Loire), c’est ce que vit en permanence Magali. Cette maman de deux enfants jongle au quotidien entre obligations familiales et télétravail. Submergée par sa charge mentale, elle doit écrire chaque jour des listes pour ne rien oublier. Heureusement que Magali a ses petites douceurs sucrées qu’elle avale toute la journée pour se donner du courage. Mais tout ce sucre n’aurait-il pas un rapport avec les tours que lui joue sa mémoire ? La réponse va l’étonner.

Pour tenter de stimuler nos capacités cérébrales, nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les compléments alimentaires. À base d’oméga 3, de vitamines ou encore de plantes, ces pilules censées nous aider au quotidien ont envahi les rayons des pharmacies et génèrent chaque année un marché de plus de trois milliards d’euros. Mais que valent réellement ces compléments ? Les équipes du magazine ont mené l’enquête.