"Bonnard, Pierre et Marthe" avec Cécile de France & Vincent Macaigne sur France 3 lundi 18 mai 2026 (vidéo)

Lundi 18 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Bonnard, Pierre et Marthe". Entre éblouissement chromatique et réclusion intime, ce film explore l'envers d'un génie solaire, prisonnier d'une passion fusionnelle avec sa muse éternelle.

L'histoire en quelques lignes...

Paris en 1893. Pierre Bonnard, jeune peintre prometteur membre du groupe des Nabis, fait la rencontre fortuite de Marthe, une jeune femme issue d’un milieu modeste qui se présente sous le nom noble et mystérieux de "Marthe de Méligny".

Marthe devient immédiatement son modèle, sa muse, puis sa maîtresse. Elle bouscule les codes de la bourgeoisie artistique de l’époque par son excentricité, sa liberté et sa sauvagerie. Ensemble, ils fuient les salons parisiens pour s'installer à la campagne, au bord de la Seine, puis dans le Sud de la France, cherchant une vie en autarcie dédiée à la peinture, à la nature et à l’eau.

Leur relation traverse les décennies, marquée par des secrets (notamment sur la véritable identité de Marthe), la maladie mentale et physique de cette dernière, mais aussi par les infidélités de Pierre, en particulier sa liaison destructrice avec la jeune Renée Monchaty.

Malgré les drames et les crises, leur lien s'avère indestructible, Marthe restant omniprésente sur près d'un tiers des toiles du peintre jusqu'à la fin de sa vie.

Avec Cécile de France, Vincent Macaigne, Stacy Martin, Anouk Grinberg, André Marcon...