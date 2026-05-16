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"Appels d'urgence" en immersion avec la Police du Sud qui traque les chauffards, lundi 18 mai 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 215
"Appels d'urgence" en immersion avec la Police du Sud qui traque les chauffards, lundi 18 mai 2026 sur TFX

Lundi 18 mai 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino présentera un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence". Le reportage diffusé : « Alcool et fous du volant : quand la police du Sud traque les chauffards ».

"Tu as voulu faire le malin, maintenant tu assumes !". À 45 ans, Nicolas, brigadier-chef, utilise souvent cette formule choc face aux chauffards qui refusent de reconnaître leur faute. Et pour cause : du côté de Béziers et du Cap d'Agde, la police nationale est fortement mobilisée face à la délinquance routière. Excès de vitesse, alcool, stupéfiants, conduites dangereuses...

En 2025, dans l'Hérault, le taux de mortalité a explosé : plus de 30%, soit 60 morts en un an. Face à cette situation, les forces de l'ordre ne laissent rien passer : automobilistes ayant consommé du "gaz hilarant" (protoxyde d'azote), fêtards ivres au volant, ou encore conducteurs aux comportements dangereux… Tous sont interpellés, verbalisés et sermonnés.

De leur côté, le duo Brice et Vincent traque les motards et conducteurs de scooter qui prennent tous les risques, souvent sans casque. Des comportements aux conséquences parfois dramatiques. Deux adolescents ont récemment perdu la vie à un carrefour, percutés par un poids lourd. Une motivation supplémentaire pour les policiers, bien décidés à traquer sans relâche les chauffards du sud...

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