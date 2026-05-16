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"La haine" de Mathieu Kassovitz à revoir sur France 4 lundi 18 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 255
"La haine" de Mathieu Kassovitz à revoir sur France 4 lundi 18 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "La haine", un chef-d'œuvre de Mathieu Kassovitz sorti en 1995, film coup de poing en noir et blanc qui chronique 24 heures de la vie de trois jeunes de banlieue au lendemain d'une nuit d'émeutes.

L'histoire en quelques lignes...

Une émeute éclate dans la cité des Muguets, à la suite d'une bavure policière.

Au petit matin, trois copains se retrouvent. Il y a là Vinz, un apôtre de la haine comme méthode de survie, très fier d'avoir récupéré le pistolet perdu par un policier, Saïd, un petit délinquant, et Hubert, un jeune boxeur impliqué dans l'action associative pacifiste, désolé de voir la salle d'entraînement qu'il a créée complètement ravagée par les émeutiers.

Pour récupérer 500 francs, le trio arrive à Paris, chez un cocaïnomane. A leur sortie de l'immeuble, ils sont interpellés par des inspecteurs de police. Vinz parvient à prendre la fuite, pendant que ses amis subissent un interrogatoire humiliant dans un commissariat.

Un peu plus tard, traînant sur un quai de gare, les trois banlieusards rebroussent chemin et errent dans Paris...

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