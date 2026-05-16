"Talons aiguilles" de Pedro Almodóvar à revoir sur Arte lundi 18 mai 2026

Les retrouvailles douloureuses d’une mère et de sa fille sont troublées par une série de meurtres... Victoria Abril et Marisa Paredes dans un mélodrame poignant et culte, l'un des plus grands succès d'Almodóvar, à revoir sur Arte lundi 18 mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Après quinze années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse et actrice des années 1960, revient à Madrid et y retrouve sa fille, Rebeca, qu’elle a délaissée au profit d’une carrière internationale.

Rebeca est devenue présentatrice du journal télévisé d’une chaîne privée dirigée par son mari, Manuel. Becky découvre que son gendre n’est autre qu’un de ses anciens amants, et qu’il a l’intention de divorcer de Rebeca.

Quelques jours plus tard, Manuel est assassiné chez lui. Alors qu’elle annonce la nouvelle en direct à la télévision, Rebeca s’accuse du meurtre de son mari. Le juge Domínguez, chargé de l’enquête, pense qu’elle cherche à protéger le véritable coupable...

Amor à mort

Entre mélodrame, comédie musicale et enquête policière, Pedro Almodóvar met en scène la relation douloureuse et complexe entre une mère préoccupée par sa carrière, et toujours absente, et sa fille, qui n’a cessé de rechercher son amour tout en lui vouant une admiration sans limite.

Entraînées par une bande-son extraordinaire, deux égéries d’Almodóvar, Victoria Abril et Marisa Paredes, interprètent magistralement ces deux femmes à la fois touchantes et extravagantes.

L’humour et les plaisirs de la chair, caractéristiques du cinéma d’Almodóvar, apportent légèreté et fraîcheur : on les retrouve notamment dans une scène d’amour devenue culte, où Rebeca se laisse transporter par Letal, un travesti qui parodie Becky dans un cabaret.