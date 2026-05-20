Le film "The Old Oak" de Ken Loach diffusé sur France 5 vendredi 22 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 22 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera "The Old Oak", un drame social poignant réalisé par le grand cinéaste britannique Ken Loach. Le film explore les thèmes de la solidarité, de la précarité et du racisme.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un ancien village minier du Nord-Est de l’Angleterre, durement touché par la pauvreté et l'abandon politique depuis la fermeture des mines, « The Old Oak » est le tout dernier pub debout. C’est l’unique espace public où les habitants — des ouvriers et retraités aigris par la crise économique et la chute du prix de leurs maisons — se retrouvent encore pour noyer leur chagrin.

Le propriétaire, TJ Ballantyne, tente tant bien que mal de maintenir son établissement à flot.

Le fragile équilibre du village bascule le jour où une vague de réfugiés syriens y est installée par les autorités, sans aucun préavis. L'accueil d'une partie des locaux est glacial, teinté de xénophobie et de ressentiment : coincés dans leur propre misère, beaucoup voient ces nouveaux venus comme des rivaux pour les maigres ressources locales.

Au milieu des tensions, TJ fait la rencontre de Yara, une jeune réfugiée syrienne passionnée de photographie dont l'appareil a été brisé à son arrivée. Malgré les préjugés qui l'entourent, une amitié improbable se noue entre eux. Ensemble, et face à l'hostilité d'une partie des clients réguliers du pub, TJ et Yara vont tenter de rouvrir l'arrière-salle abandonnée de l'établissement pour en faire une cantine solidaire. Leur but : réunir les deux communautés traumatisées autour d'un repas, car comme le dit un vieux dicton des mineurs : « Quand on mange ensemble, on se serre les coudes. »