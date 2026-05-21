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Inédit : "Le temps d'aimer" avec Anaïs Demoustier & Vincent Lacoste sur France 4 samedi 23 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 118
Inédit : "Le temps d'aimer" avec Anaïs Demoustier & Vincent Lacoste sur France 4 samedi 23 mai 2026 (vidéo)

Samedi 23 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Le temps d'aimer", un film de Katell Quillévéré qui raconte la passion de deux amants unis par le secret, cherchant à fuir la honte de l'après-guerre.

L'histoire en quelques lignes...

En 1947, dans une France de l'après-guerre encore meurtrie, Madeleine (Anaïs Demoustier), une jeune serveuse et mère célibataire, porte un lourd secret : elle a été tondue à la Libération pour avoir eu une liaison avec un soldat allemand, le père de son petit garçon.

Sur une plage bretonne, elle rencontre François (Vincent Lacoste), un jeune étudiant riche, cultivé et mystérieux. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Pour Madeleine, François est une chance d'échapper à sa condition et à la honte ; pour François, Madeleine est un refuge.

Ils se marient et construisent une vie de famille en apparence idéale. Mais François cache lui aussi une part d'ombre et un lourd secret sur sa propre sexualité, inavouable à cette époque. Durant deux décennies, leur amour va s'échafauder contre vents et marées, oscillant entre faux-semblants, pactes secrets, émancipation et passion dévorante.

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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