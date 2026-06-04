Inédit : "Acide" avec Guillaume Canet et Laetitia Dosch diffusé sur France 4 samedi 6 juin 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Dans un monde face au dérèglement climatique, la France est frappée par une catastrophe sans précédent : des nuages de pluies acides et mortelles se forment au-dessus du pays, rongeant tout sur leur passage (les infrastructures, la nature et la chair).
Au milieu de cette panique générale, un ouvrier syndicaliste (Michal), son ex-femme (Élise) et leur fille adolescente (Selma) vont devoir s'unir. Pour survivre à cette apocalypse toxique, cette famille fracturée n'a pas d'autre choix que de fuir à travers une France plongée dans le chaos.
Un thriller fantastique et dramatique intense, une course contre la montre étouffante où le danger vient littéralement du ciel.
Avec : Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Suliane Brahim...
|Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.