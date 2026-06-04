Inédit : "Acide" avec Guillaume Canet et Laetitia Dosch diffusé sur France 4 samedi 6 juin 2026 (vidéo)

Samedi 6 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Acide", un thriller climatique contemporain qui transforme la menace environnementale en urgence humaine avec Guillaume Canet et Laetitia Dosch.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un monde face au dérèglement climatique, la France est frappée par une catastrophe sans précédent : des nuages de pluies acides et mortelles se forment au-dessus du pays, rongeant tout sur leur passage (les infrastructures, la nature et la chair).

Au milieu de cette panique générale, un ouvrier syndicaliste (Michal), son ex-femme (Élise) et leur fille adolescente (Selma) vont devoir s'unir. Pour survivre à cette apocalypse toxique, cette famille fracturée n'a pas d'autre choix que de fuir à travers une France plongée dans le chaos.

Un thriller fantastique et dramatique intense, une course contre la montre étouffante où le danger vient littéralement du ciel.

Avec : Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Suliane Brahim...