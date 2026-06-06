"Qui m'aime me suive !" avec Daniel Auteuil et Catherine Frot à revoir sur France 3 lundi 8 juin 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Gilbert et Simone, retraités, vivent chichement sur la retraite de Gilbert, ancien garagiste.
Tandis que Gilbert s'adonne à la sculpture, Simone, elle, se passionne pour Epicure et pour Etienne, leur voisin cycliste. Mais quand Etienne déménage, Simone, livrée à elle-même, exaspéré par l'aigreur de son mari, décide de le quitter.
Aussitôt, Gilbert part à sa poursuite, bien décidé à la reconquérir. Mais Simone a goûté à une autre vie, et elle n'est pas prête à retrouver son foyer étriqué et ses petites habitudes.
Qui a dit que la retraite était ennuyeuse ? Ou seulement paisible ?
Avec : Daniel Auteuil (Gilbert), Catherine Frot (Simone), Bernard Le Coq (Étienne), Solam Dejean-Lacréole (Terence), Vanessa Paric (Nathalie), Diouc Koma (Harold, le voisin), India Hair (Sandra), Olivier Loustau (Santana, le gitan), Anne Benoît (Rosine).