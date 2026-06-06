"Qui m'aime me suive !" avec Daniel Auteuil et Catherine Frot à revoir sur France 3 lundi 8 juin 2026 (vidéo)

Lundi 8 juin 2026 à 21:10, France 3 rediffusera le film “Qui m'aime me suive !” avec Daniel Auteuil, Catherine Frot et Bernard Le Coq, réalisé en 2019 par José Alcala.

L'histoire en quelques lignes...

Gilbert et Simone, retraités, vivent chichement sur la retraite de Gilbert, ancien garagiste.

Tandis que Gilbert s'adonne à la sculpture, Simone, elle, se passionne pour Epicure et pour Etienne, leur voisin cycliste. Mais quand Etienne déménage, Simone, livrée à elle-même, exaspéré par l'aigreur de son mari, décide de le quitter.

Aussitôt, Gilbert part à sa poursuite, bien décidé à la reconquérir. Mais Simone a goûté à une autre vie, et elle n'est pas prête à retrouver son foyer étriqué et ses petites habitudes.

Qui a dit que la retraite était ennuyeuse ? Ou seulement paisible ?

Avec : Daniel Auteuil (Gilbert), Catherine Frot (Simone), Bernard Le Coq (Étienne), Solam Dejean-Lacréole (Terence), Vanessa Paric (Nathalie), Diouc Koma (Harold, le voisin), India Hair (Sandra), Olivier Loustau (Santana, le gitan), Anne Benoît (Rosine).