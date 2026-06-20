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"La chance de ma vie" avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison à revoir sur France 3 lundi 22 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 146
"La chance de ma vie" avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison à revoir sur France 3 lundi 22 juin 2026 (vidéo)

Lundi 22 juin 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La chance de ma vie", un film réalisé en 2010 par Nicolas Cuche, avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison.

Une délicieuse comédie romantique qui réunit Virginie Efira (Joanna) et François-Xavier Demaison (Julien), brillant conseiller conjugal mais véritable objet de malheur pour toutes les femmes qui croisent son chemin.  Johanna parviendra-t-elle à briser la malédiction qui semble s'être abattue sur Julien depuis son plus jeune âge ?

Beau succès au box office français lors de sa sortie en 2011 avec plus d'un million d'entrées, LA CHANCE DE MA VIE, a aussi reçu l'adhésion de la profession avec ses deux prix au Festival du Film de Comédie de Monte-Carlo en 2011 : le prix du Meilleur Film et celui de la Meilleure Actrice pour Virginie Efira.

L'histoire en quelques lignes...

Julien (François-Xavier Demaison) a un problème avec les femmes. Depuis sa plus tendre enfance, il a toujours porté malchance à ses amoureuses. Tandis que la première se brûle les cheveux sur les bougies de son gâteau d'anniversaire, la suivante est assommée par la voile d'un bateau ; l'autre perd toutes ses dents et la dernière en date est défigurée par une allergie à la salive du pauvre Julien... Pourtant, le jeune homme n'a pas son pareil lorsqu'il s'agit de résoudre les affaires de cœur. Il en a d'ailleurs fait son métier : il est conseiller conjugal.

Un jour, il rencontre la rayonnante Joanna (Virginie Efira). Pour elle, tout va pour le mieux. Son rêve de petite fille est sur le point de se réaliser lorsque son patron (Elie Semoun) lui propose de l'assister dans le design d'une voiture électrique, la nouvelle automobile «Dupont». En dépit de sa malédiction, Julien va tout faire pour conquérir le cœur de la jeune femme...

Un casting remarquable

Au-delà du duo formé par Virginie Efira et François-Xavier Demaison, le téléspectateur aura également le plaisir de retrouver de nombreux invités de renom : Elie Semoun, dans le rôle de l'inénarrable designer extravagant ; Thomas N'Gijol en chirurgien chargé de réparer les dégâts laissés par son meilleur ami ; et Francis Perrin, dans le rôle du père du héros. François-Xavier Demaison campe un chat noir particulièrement attendrissant, incapable de construire une relation durable malgré toute sa bonne volonté.

Quant à Virgine Efira, elle est irrésistible dans le rôle de la collectionneuse de situations embarrassantes. C'est d'ailleurs elle qui ajoutera au script la scène du taxi, qu'elle a véritablement vécue lors d'un séjour à Londres.
Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 11:45
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