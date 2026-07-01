"Connasse, princesse des coeurs" avec Camille Cottin sur TFX vendredi 3 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, TFX rediffusera le film "Connasse, princesse des cœurs" porté par Camille Cottin, adapté de la célèbre pastille humoristique de CANAL+.

L'histoire en quelques lignes...

Camilla, une trentenaire parisienne, arrogante, capricieuse et profondément fainéante, réalise une terrible évidence : elle n’est pas faite pour travailler et mérite une vie de luxe sans lever le petit doigt.

Sa solution ? Épouser un homme riche et célèbre. Et quitte à viser haut, autant viser le sommet : le Prince Harry d'Angleterre.

Sans un sou en poche, sans invitation et armée de son incroyable culot, Camilla débarque à Londres avec un objectif simple : s'infiltrer dans la famille royale et séduire le prince. Entre provocations, gaffes monumentales et incivilités typiquement parisiennes, elle va bousculer la proverbiale politesse britannique pour tenter de vivre son conte de fées.