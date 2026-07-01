recherche
Cinéma

"Connasse, princesse des coeurs" avec Camille Cottin sur TFX vendredi 3 juillet 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 61
"Connasse, princesse des coeurs" avec Camille Cottin sur TFX vendredi 3 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, TFX rediffusera le film "Connasse, princesse des cœurs" porté par Camille Cottin, adapté de la célèbre pastille humoristique de CANAL+.

L'histoire en quelques lignes...

Camilla, une trentenaire parisienne, arrogante, capricieuse et profondément fainéante, réalise une terrible évidence : elle n’est pas faite pour travailler et mérite une vie de luxe sans lever le petit doigt.

Sa solution ? Épouser un homme riche et célèbre. Et quitte à viser haut, autant viser le sommet : le Prince Harry d'Angleterre.

Sans un sou en poche, sans invitation et armée de son incroyable culot, Camilla débarque à Londres avec un objectif simple : s'infiltrer dans la famille royale et séduire le prince. Entre provocations, gaffes monumentales et incivilités typiquement parisiennes, elle va bousculer la proverbiale politesse britannique pour tenter de vivre son conte de fées.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;J'irai dormir chez vous&quot; aux Îles Kiribati vendredi 3 juillet 2026 sur RMC Story

"J'irai dormir chez vous" aux Îles Kiribati vendredi 3 juillet 2026 sur RMC Story

01 juillet 2026 - 14:19

Sur le même thème...

&quot;César Wagner - Un mariage, deux enterrements&quot; à revoir sur France 2 vendredi 3 juillet 2026

"César Wagner - Un mariage, deux enterrements" à revoir sur France 2 vendredi 3 juillet 2026

01 juillet 2026 - 09:45

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...