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"L'école buissonnière" de Nicolas Vanier à revoir sur France 3 lundi 6 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 334
"L'école buissonnière" de Nicolas Vanier à revoir sur France 3 lundi 6 juillet 2026 (vidéo)

Lundi 6 juillet 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "L'école buissonnière", un film réalisé par Nicolas Vanier en 2016, avec François Cluzet.

L'histoire en quelques lignes...

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche.

Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets.

Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…

Avec, dans les rôles principaux : François Cluzet, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti et Jean Scandel.
Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 12:47
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