"Notre-Dame brûle" de Jean-Jacques Annaud sur TF1 dimanche 19 août 2026 (vidéo)

Dimanche 19 août 2026 à 21:10, TF1 rediffusera le film "Notre-Dame brûle", un film réalisé par Jean-Jacques Annaud, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

Le 15 avril 2019, le monde assiste en direct au plus grave incendie de l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ce film retrace, minute par minute, le combat titanesque et héroïque de femmes et d'hommes ordinaires face à un brasier hors norme pour sauver un symbole millénaire.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque l'alerte retentit dans la nef de Notre-Dame, personne ne mesure encore l'ampleur du désastre qui s'annonce. En quelques heures, le feu ravage la charpente historique et menace de faire s'effondrer les tours de la cathédrale.

Notre-Dame brûle plonge le spectateur au cœur du brasier aux côtés des pompiers de Paris, des conservateurs du patrimoine et des citoyens.

Entre dysfonctionnements techniques, embouteillages parisiens et décisions tactiques de la dernière chance, c’est une véritable course contre la montre qui s'engage pour sauver la structure de l'édifice et ses plus précieux trésors, dont la Couronne d'Épines.

Avec : Samuel Labarthe (Général Gontier), Jean-Paul Bordes (Général Gallet).