Coupe du Monde : La finale Espagne / Argentine sur M6 dimanche 19 juillet 2026

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 20:50, en direct du York New Jersey Stadium, M6 diffusera la Finale de la Coupe du Monde qui va se jouer entre l'Espagne et l'Argentine.

Le plus grand rendez-vous du football mondial touche à son dénouement. Dimanche soir, l'Espagne et l'Argentine se retrouvent au New York New Jersey Stadium pour disputer la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Une finale aux allures de classique

L'Argentine, championne du monde en titre, tentera de conserver sa couronne et de décrocher une quatrième étoile. Solide tout au long de la compétition, l'Albiceleste a validé son billet pour la finale en dominant l'Angleterre (2-1) au terme d'une demi-finale renversante.

En face, l'Espagne poursuit son ascension au sommet du football mondial. Impressionnante dans le jeu comme dans les résultats, la Roja s'est qualifiée en éliminant la France (2-0), confirmant son statut de prétendante au titre.

Deux styles, un même objectif

Cette finale promet une opposition passionnante entre deux philosophies de jeu. L'Espagne mise sur la maîtrise technique, la possession du ballon et un collectif parfaitement huilé. L'Argentine s'appuie sur son expérience des grands rendez-vous, sa force mentale et sa capacité à faire basculer les rencontres dans les moments décisifs.

Au-delà du trophée, les deux nations ont rendez-vous avec l'histoire. L'Espagne vise un deuxième sacre mondial après celui de 2010, tandis que l'Argentine espère inscrire une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès.