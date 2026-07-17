"La revanche des crevettes pailletées" sur France 2 dimanche 19 juillet 2026 (vidéo)

Dimanche 19 juillet 2026 à 21:10, France 2 diffusera "La revanche des Crevettes pailletées", réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govare, qui fait suite au film "Les Crevettes pailletées" des mêmes réalisateurs.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir surmonté leurs différends, les Crevettes Pailletées et leur entraîneur Jean s'envolent pour le Japon afin de participer au plus grand événement sportif LGBTQ+, les "Gay Games" de Tokyo.

Mais le voyage tourne à la catastrophe : ils manquent leur correspondance et atterrissent en Sibérie. Perdus dans une région profondément homophobe et privée de libertés, les membres de l'équipe doivent faire preuve d'une solidarité sans faille.

Entre travestissements improvisés, arrestations rocambolesques, évasions improbables et alliances inattendues, cette aventure forcée va tester les limites de leur amitié et les pousser à se battre pour leur droit d'exister tels qu'ils sont.

Avec : Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baïot, Romain Lancry, Roland Menou, Geoffrey Couët, Romain Brau, Félix Martinez, Yuliya Abiss, Pierre Samuel.