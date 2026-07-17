"La fièvre du samedi soir" avec John Travolta à revoir sur Arte dimanche 19 juillet 2026

Costume blanc satiné, pattes d’eph’ et col pelle à tarte : John Travolta devient le roi du disco sur une BO légendaire des Bee Gees. Un film à revoir sur Arte dimanche 19 juillet 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Tony Manero, dix-neuf ans, traîne sa mélancolie entre un travail sans perspective dans un magasin de peinture et les tensions constantes d'un foyer familial étouffant.

Mais le samedi soir, tout change. Dès qu'il franchit les portes de l'Odyssey, la boîte de nuit locale, Tony devient une icône de la scène disco sous les projecteurs et les regards admiratifs.

Déterminé à remporter un grand concours de danse pour donner un sens à sa vie et s'extirper de son milieu social, il s'associe à Stephanie Mangano, une jeune femme ambitieuse qui rêve elle aussi de s'élever au-dessus de sa condition. Ensemble, au rythme d'une bande-son légendaire, ils vont danser pour leur liberté.