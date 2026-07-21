Inédit : Le film "The Flash" diffusé sur TF1 jeudi 23 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera "The Flash" un film de super-héros mêlant action, science-fiction et aventure, réalisé par Andy Muschietti, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Rongé par le meurtre tragique de sa mère et l'incarcération injuste de son père, Barry Allen découvre qu'en dépassant la vitesse de la lumière, il peut remonter le temps. Malgré les avertissements de Batman, il décide de modifier un détail du passé pour sauver sa famille.

En modifiant le passé, Barry crée un effet papillon temporel. Il se retrouve coincé dans un présent alternatif où sa mère est vivante et il existe une version plus jeune et immature de lui-même, les super-héros n'existent pas...

Le redoutable Général Zod débarque sur Terre pour la détruire, mais cette fois, aucun protecteur n'est là pour l'arrêter.

Pour sauver ce monde, le Barry du présent doit faire équipe avec son double plus jeune, sortir de sa retraite un Batman plus âgé et désabusé et libérer une kryptonienne captive : Supergirl.

Avec : Ezra Miller (Barry Allen (Flash)), Michael Keaton (Bruce Wayne (Batman)), Sasha Calle (Kara Zor-El (Supergirl)), Michael Shannon (Général Zod), Ron Livingston (Henry Allen), Maribel Verdú (Nora Allen)