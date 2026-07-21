recherche
Cinéma

Inédit : Le film "The Flash" diffusé sur TF1 jeudi 23 juillet 2026 (vidéo) Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 220
Inédit : Le film "The Flash" diffusé sur TF1 jeudi 23 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera "The Flash" un film de super-héros mêlant action, science-fiction et aventure, réalisé par Andy Muschietti, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Rongé par le meurtre tragique de sa mère et l'incarcération injuste de son père, Barry Allen découvre qu'en dépassant la vitesse de la lumière, il peut remonter le temps. Malgré les avertissements de Batman, il décide de modifier un détail du passé pour sauver sa famille.

En modifiant le passé, Barry crée un effet papillon temporel. Il se retrouve coincé dans un présent alternatif où sa mère est vivante et il existe une version plus jeune et immature de lui-même, les super-héros n'existent pas...

Le redoutable Général Zod débarque sur Terre pour la détruire, mais cette fois, aucun protecteur n'est là pour l'arrêter.

Pour sauver ce monde, le Barry du présent doit faire équipe avec son double plus jeune, sortir de sa retraite un Batman plus âgé et désabusé et libérer une kryptonienne captive : Supergirl.

Avec : Ezra Miller (Barry Allen (Flash)), Michael Keaton (Bruce Wayne (Batman)), Sasha Calle (Kara Zor-El (Supergirl)), Michael Shannon (Général Zod), Ron Livingston (Henry Allen), Maribel Verdú (Nora Allen)
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Qui ment ?&quot;, un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon, jeudi 23 juillet 2026 sur France 2

"Qui ment ?", un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon, jeudi 23 juillet 2026 sur France 2

21 juillet 2026 - 11:40

Sur le même thème...

Le film &quot;Hors normes&quot; à revoir sur Arte mercredi 22 juillet 2026 (vidéo)

Le film "Hors normes" à revoir sur Arte mercredi 22 juillet 2026 (vidéo)

20 juillet 2026 - 12:12

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

18 juillet 2026 - 20:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...