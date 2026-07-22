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Le film "Bodybuilder" de Roschdy Zem rediffusé sur France 4 vendredi 24 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 juillet 2026 23
Le film "Bodybuilder" de Roschdy Zem rediffusé sur France 4 vendredi 24 juillet 2026

Vendredi 24 juillet 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Bodybuilder", un drame humain porté par un duo père-fils bouleversant.

L'histoire en quelques lignes...

À Lyon, Antoine, 20 ans, accumule les petits trafics jusqu'au jour où il se met à dos des gangsters locaux à qui il doit une grosse somme d'argent. Pour lui sauver la mise et l'éloigner du danger, sa famille l'envoie se réfugier à Saint-Étienne chez Vincent, son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années.

En arrivant, Antoine découvre que son père mène une vie à l'opposé de la sienne : Vincent est un culturiste passionné, patron d'une salle de sport, entièrement dédié à une discipline de fer pour préparer le championnat de France de bodybuilding.

Entre un fils révolté aux abois et un père taiseux dont le quotidien est rythmé par les pesées de nourriture, la fonte et la rigueur, le choc des cultures est brutal. Pour éponger ses dettes et cohabiter, Antoine va devoir travailler aux côtés de ce père fantôme et s'immerger dans cet univers dont il ignorait tout.

Avec : Vincent Rottiers, Yolin François Gauvin, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle...

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