"14 jours pour aller mieux" avec Maxime Gasteuil sur M6 vendredi 24 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 24 juillet 2026 à 21:10, M6 diffusera "14 jours pour aller mieux" un film réalisé par Édouard Pluvieux, sorti en 2023 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Maxime est un cadre supérieur hyperactif, cynique et stressé, totalement déconnecté de son entourage et obsédé par sa carrière dans l'entreprise de son futur beau-père. Au bord du surmenage complet, il fait une crise d'angoisse en pleine réunion d'affaires.

Inquiète pour lui, sa fiancée Clara le convainc de s'inscrire à un stage d'improvisation et de "bien-être" de deux semaines en pleine nature. Maxime accepte, persuadé qu'il va pouvoir s'y reposer tranquillement en travaillant en cachette sur son ordinateur.

Mais une fois sur place, c'est le choc : pas de réseau, pas de café, et un programme éprouvant mené par des coachs perchés aux méthodes déroutantes. Entouré de stagiaires tous plus excentriques et fêlés les uns que les autres (câlins aux arbres, méditation hurlée, rituels chamaniques...), Maxime va devoir tenir 14 jours.

Entre pétages de plombs, révélations absurdes et remises en question forcées, la cure de remise en forme s'annonce mouvementée !

Avec : Maxime Gasteuil (Max), Zabou Breitman (Clara), Romain Lancry (Romain), Lionel Abelanski (Luc), Chantal Lauby (Madeleine), Michel Boujenah (Pierre), Bernard Farcy (Hubert), Anne Serra (Nadège), Estéban (César).