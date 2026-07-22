Le film "Sales gosses" de Frédéric Quiring rediffusé sur TMC vendredi 24 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 24 juillet 2026 à 20:50, TMC vous proposera de revoir "Sales gosses", une comédie réalisé par Frédéric Quiring sortie en 2017 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Alexandre, un jeune homme diplômé un peu trop timide et naïf, décroche ce qu'il pense être le job idéal pour l'été : moniteur dans une colonie de vacances.

Mais en arrivant sur place, il découvre la terrible vérité : il n'a pas été engagé pour s'occuper d'enfants... mais de retraités !

Pris au piège dans ce centre de vacances de troisième âge d'un genre très particulier, Alexandre se retrouve face à une bande de seniors totalement déchaînés. Loin de l'image de nos adorables grands-parents tricotant au coin du feu, ces « vieux » sont de véritables paires de claques sur pattes : rebelles, indisciplinés, fêtards et bien décidés à lui en faire voir de toutes les couleurs.

Entre conspirations, fugues, coups tordus et soirées déjantées, Alexandre va devoir trouver un moyen de dompter ces « sales gosses » d'un nouvel âge pour survivre à cet été mouvementé !