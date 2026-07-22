"Ducobu passe au vert" avec Elie Semoun diffusé sur TF1 dimanche 9 août 2026 (vidéo)

Dimanche 9 août 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Ducobu passe au vert", réalisé par Elie Semoun sorti en 2024 au cinéma, inédit en clair à la télévsion.

L'histoire en quelques lignes...

C'est une nouvelle rentrée scolaire à l'école Saint-Potache, et Ducobu a trouvé l'idée du siècle pour ne rien foutre : se déclarer écolo convaincu !

Pour sauver la planète (et surtout éviter de travailler), le roi de la triche décide de prendre une année sabbatique écologiste. Son plan ? Transformer l'école en modèle de transition écologique, militer pour la cause environnementale... et sécher les cours sous prétexte d'engagement citoyen. Mais c'était sans compter sur Monsieur Latouche, son professeur toujours aux aguets, bien décidé à ne pas se faire berner et à démasquer cette supercherie verte !

Entre vraie prise de conscience, faux militantisme et coups tordus habituels, la guerre entre le cancre tricheur et son instituteur reprend de plus belle...

Avec : Elie Semoun (Gustave Latouche / Maman Latouche), Emilie Caen (Ghislaine Latouche), Frédérique Bel (Adeline Gratin), Loïc Legendre (Hervé Ducobu), Caroline Anglade (Fiona), Damien Pauwels (Ducobu), Louise Riguidel Huon (Léonie), Gérard Jugnot (Monsieur Kitrish), Nicolas Marié (Patrick Moisi)