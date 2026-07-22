recherche
Cinéma

"Ducobu passe au vert" avec Elie Semoun diffusé sur TF1 dimanche 9 août 2026 (vidéo) Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 juillet 2026 79
"Ducobu passe au vert" avec Elie Semoun diffusé sur TF1 dimanche 9 août 2026 (vidéo)

Dimanche 9 août 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Ducobu passe au vert", réalisé par Elie Semoun sorti en 2024 au cinéma, inédit en clair à la télévsion.

L'histoire en quelques lignes...

C'est une nouvelle rentrée scolaire à l'école Saint-Potache, et Ducobu a trouvé l'idée du siècle pour ne rien foutre : se déclarer écolo convaincu !

Pour sauver la planète (et surtout éviter de travailler), le roi de la triche décide de prendre une année sabbatique écologiste. Son plan ? Transformer l'école en modèle de transition écologique, militer pour la cause environnementale... et sécher les cours sous prétexte d'engagement citoyen. Mais c'était sans compter sur Monsieur Latouche, son professeur toujours aux aguets, bien décidé à ne pas se faire berner et à démasquer cette supercherie verte !

Entre vraie prise de conscience, faux militantisme et coups tordus habituels, la guerre entre le cancre tricheur et son instituteur reprend de plus belle...

Avec : Elie Semoun (Gustave Latouche / Maman Latouche), Emilie Caen (Ghislaine Latouche), Frédérique Bel (Adeline Gratin), Loïc Legendre (Hervé Ducobu), Caroline Anglade (Fiona), Damien Pauwels (Ducobu), Louise Riguidel Huon (Léonie), Gérard Jugnot (Monsieur Kitrish), Nicolas Marié (Patrick Moisi)
Dernière modification le mercredi, 22 juillet 2026 15:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

Le jackpot des parcs aquatiques dévoilé dans &quot;Capital&quot; sur M6 dimanche 9 août 2026

Le jackpot des parcs aquatiques dévoilé dans "Capital" sur M6 dimanche 9 août 2026

22 juillet 2026 - 15:28

Sur le même thème...

Le film &quot;Sales gosses&quot; de Frédéric Quiring rediffusé sur TMC vendredi 24 juillet 2026 (vidéo)

Le film "Sales gosses" de Frédéric Quiring rediffusé sur TMC vendredi 24 juillet 2026 (vidéo)

22 juillet 2026 - 14:51

A ne pas manquer...

&quot;Des trains pas comme les autres&quot; en Malaisie sur France 5 jeudi 23 juillet 2026

"Des trains pas comme les autres" en Malaisie sur France 5 jeudi 23 ju…

21 juillet 2026 - 13:58 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...