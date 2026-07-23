"Tip Top" avec Isabelle Huppert & Sandrine Kiberlain sur France 4 samedi 25 juillet 2026 (vidéo)

Samedi 25 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Tip Top", un film réalisé par Serge Bozon, sorti en 2013 au cinéma, librement adapté du roman policier de Bill James.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire s'ouvre sur la mort suspecte d'un informateur de la police d'origine algérienne dans une ville de province. Pour faire la lumière sur cette affaire sensible qui menace d'éclabousser l'institution, l'Inspection Générale de la Police Nationale (l'IGPN) dépêche deux inspectrices aux profils hautement atypiques.

D'un côté, Esther Lafarge (Isabelle Huppert), une femme autoritaire qui règle ses différends — y compris dans sa vie de couple — par la violence physique et la provocation. De l'autre, Sally Marinelli (Sandrine Kiberlain), son adjointe timide en apparence, mais animée par une compulsion voyeuriste qu'elle assouvit en espionnant la vie privée des gens.

Arrivées sur place, les deux enquêtrices se heurtent au mutisme du commissariat local et tout particulièrement du capitaine Robert Mendès (François Damiens). Policier désabusé et borderline, Mendès entretenait des liens troubles avec l'informateur décédé et louvoie entre les intérêts de la police, les réseaux d'influence locaux et les attentes des autorités algériennes.

Alors que l'enquête piétine au milieu des faux-semblants et des jeux de dupes, le duo de l'IGPN impose ses propres règles. En laissant libre cours à leurs névroses respectives au lieu de les cacher, Esther et Sally déstabilisent les suspects et fendent le mur du silence.