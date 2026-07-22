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"Secret Story", le prime jeudi 23 juillet 2026 sur TMC, voici ce qui va se passer...

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 juillet 2026 137
"Secret Story", le prime jeudi 23 juillet 2026 sur TMC, voici ce qui va se passer...

Jeudi 23 juillet 2026 à 21:25, Christophe Beaugrand présentera en direct sur TMC le 5ème prime de la nouvelle saison de "Secret Story".

Après quatre semaines d'aventure, la chasse aux secrets prend une nouvelle dimension. L'arrivée de Romy a rebattu les cartes et redistribué les équilibres au sein de la Maison, plus que jamais sous tension.

Jeudi soir, le redoutable pont des sacrifices fait son grand retour, promettant une soirée riche en rebondissements. Les habitants devront relever de nouveaux défis pour tenter de protéger les indices essentiels liés à leurs secrets. Mais les sacrifices exigés pourraient bien avoir de lourdes conséquences sur la suite du jeu.

Cette semaine, Léonie, Maguette, Malo et Simon sont sur la sellette. À l'issue de la soirée, l'un d'entre eux verra son aventure s'arrêter définitivement.

 

Dernière modification le mercredi, 22 juillet 2026 21:33
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Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 23 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

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22 juillet 2026 - 21:37

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