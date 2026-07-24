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"Supercondriaque" avec Dany Boon à revoir sur TF1 dimanche 26 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 juillet 2026 216
"Supercondriaque" avec Dany Boon à revoir sur TF1 dimanche 26 juillet 2026 (vidéo)

Dimanche 26 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche le film "Supercondriaque", écrit et réalisé par Dany Boon, sorti en 2014.

L'histoire en quelques lignes...

Romain Faubert a bientôt 40 ans, aucun enfant et pas de compagne. Son métier de photographe pour un dictionnaire en ligne n'arrange rien à son problème : c'est un hypocondriaque névrosé à un niveau extrême. Sa peur panique des germes et des maladies empoisonne son quotidien et fait fuir toutes les femmes qu'il rencontre.

Son seul véritable ami — et victime principale — est son médecin traitant, le docteur Dimitri Zvenka. Épuisé par les fausses urgences à répétition de Romain, Dimitri élabore un plan pour s'en débarrasser gentiment : l'aider à trouver la femme de sa vie pour qu'il se focalise sur autre chose que sa santé.

Le plan prend un tournant inattendu quand Romain croise la route d'Anna, la sœur de Dimitri, engagée dans la cause des réfugiés politiques du Tcherkistan. Par un gigantesque quiproquo, Romain est pris pour Miroslav, un héros de la résistance tcherkiste recherché par les autorités. Pour conquérir le cœur d'Anna, cet homme phobique des microbes va devoir jouer les révolutionnaires endurcis au péril de sa vie.

Avec : Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad, Jean-Yves Berteloot et Judith El Zein.
Dernière modification le vendredi, 24 juillet 2026 11:48
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