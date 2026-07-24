"Heureux gagnants" avec Fabrice Éboué & Audrey Lamy sur France 2 dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Heureux gagnants", une comédie inédite en clair à la télévision signée Maxime Govare et Romain Choay qui explore, avec mordant, les conséquences parfois désastreuses d'une fortune tombée du ciel.

L'histoire en quelques lignes...

Conçu sous la forme d'un film à sketchs, Heureux gagnants suit le destin chaotique de plusieurs nouveaux millionnaires :

Un couple au bord de la rupture (Fabrice Éboué et Audrey Lamy) doit traverser la ville à tombeau ouvert pour valider un ticket millionnaire avant l'heure limite.

Un jeune djihadiste coche un ticket par dépit… et gagne des dizaines de millions, mettant son projet d'attentat dans une posture compliquée.

Un groupe d'aides-soignants découvre qu'un de leurs résidents vient de gagner au Loto juste avant de rendre l'âme… Il faut agir vite.

Une jeune femme tente de cacher sa nouvelle fortune à son nouveau compagnon par peur d'altérer la sincérité de leur relation.

Une comédie noire et décapante

Servi par un casting cinq étoiles — avec notamment Fabrice Éboué, Audrey Lamy, Anouk Grinberg et Pauline Clément —, Heureux gagnants s'inscrit dans la lignée des grandes comédies féroces.

En poussant ses personnages dans leurs derniers retranchements, le film pose une question universelle avec un humour grinçant : sommes-nous vraiment armés pour devenir riches du jour au lendemain ? La réponse du film est aussi drôle que sans appel : l'argent ne fait pas seulement le bonheur, il peut aussi déclencher un feu d'artifice de catastrophes.

Un divertissement rythmé, cynique et jubilatoire à découvrir d'urgence pour se consoler de ne jamais avoir tiré les bons numéros !