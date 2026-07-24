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Le film "Fame" d'Alan Parker avec Irene Cara rediffusé sur Arte dimanche 26 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 juillet 2026 124
Le film "Fame" d'Alan Parker avec Irene Cara rediffusé sur Arte dimanche 26 juillet 2026

Des adolescents auditionnent pour une prestigieuse école préparant aux métiers de la scène. La comédie musicale maintes fois copiée, jamais égalée ! Un voyage dans le temps d'une contagieuse énergie à revoir sur Arte dimanche 26 juillet 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

À New York, dans les années 1980, des centaines d'adolescents issus de milieux très divers se pressent aux portes de la prestigieuse High School of Performing Arts. Tous partagent un même rêve brûlant : devenir des stars du chant, de la danse, de la comédie ou de la musique.

Structuré en cinq chapitres — depuis les auditions chaotiques jusqu'à la remise des diplômes —, le film suit pendant quatre ans le parcours croisé d'une poignée d'élèves vibrants et fragiles :

Coco, une chanteuse et danseuse ambitieuse mais vulnérable face aux pièges du show-business.

Leroy, un danseur de rue prodigieux mais analphabète et rebelle face à l'autorité.

Bruno, un musicien avant-gardiste confronté au conservatisme de ses professeurs.

Doris, une comédienne timide couvée par sa mère, en quête de son identité.

Ralph, un comique new-yorkais qui masque ses blessures derrière l'humour.

Loin de la comédie musicale hollywoodienne édulcorée, Alan Parker insuffle une énergie brute, documentaire et parfois sombre. Il capture la sueur, l'échec, le doute et le contraste saisissant entre l'euphorie de la création et la réalité sociale impitoyable de New York.

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