"Le cerveau" avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo rediffusé sur W9 dimanche 26 août 2026 (vidéo)

Dimanche 26 août 2026 à 21:10, W9 rediffusera "Le cerveau", cultissime film de Gérard Oury, sorti au cinéma en 1969 avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo.

L'histoire en quelques lignes...

Deux compères, Anatole et Arthur, prévoient un « coup fabuleux » : l'attaque d'un train spécial transportant de Paris à Bruxelles les fonds secrets des nations de l'OTAN, lors du déménagement du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe en 1967.

Mais une autre bande est sur le coup, celle qui réalisa la fameuse attaque du train postal Glasgow-Londres, sous les ordres du Cerveau, un homme dont la tête est si lourde que, sous le coup d'une émotion, il est incapable de la maintenir droite. Cette dernière bande est associée à la mafia sicilienne...

Entre rivalités, quiproquos et coups de théâtre, les deux équipes vont se livrer une course aussi spectaculaire qu'hilarante pour mettre la main sur l'impressionnant butin.

Avec : BOURVIL (Anatole), Jean-Paul BELMONDO (Arthur Lespinasse), David NIVEN (Colonel Carol Matthews), Eli WALLACH (Frankie Scannapieco) et Silvia MONTI (Sofia).