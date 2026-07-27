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Le film "Vera Drake" de Mike Leigh rediffusé sur Arte mercredi 29 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 juillet 2026 224
Le film "Vera Drake" de Mike Leigh rediffusé sur Arte mercredi 29 juillet 2026 (vidéo)

Dans le Londres populaire d’après-guerre, une faiseuse d’anges bénévole qui vient en aide aux plus défavorisées est arrêtée. Un mélodrame à forte charge de contestation sociale, signé Mike Leigh à revoir sur Arte mercredi 29 juillet 2026.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le Londres des années 1950, Vera, femme de ménage énergique, se dévoue pour les déshérités du quartier tandis que son mari, Stan, travaille dans le garage de son frère. Employés chez un tailleur et dans une fabrique d'ampoules électriques, leurs deux enfants contribuent à la stabilité du foyer.

Les Drake, une famille sans histoire ? Pas tout à fait. Sans qu’aucun membre du clan soit au courant, Vera aide bénévolement des jeunes femmes à avorter dans la clandestinité. Mais lorsque l’une d’elles manque de mourir et doit être hospitalisée en urgence, la police ouvre une enquête...

Injustices de classe

Avec ce film multiprimé, Mike Leigh porte à nouveau son regard acéré sur la société britannique. Après Secrets et mensonges ou All or Nothing, le cinéaste pose le cadre d’une chronique quasi naturaliste de la classe ouvrière dans le Londres marqué par la guerre, où les hommes vivent encore leurs traumas militaires.

Chez les Drake et dans leur quartier, chacun a reconstruit sa vie et se serre les coudes dans un quotidien modeste où la solidarité aide à garder la tête hors de l’eau. Vera Drake (Imelda Staunton) apparaît comme l’emblème absolu de cet esprit confraternel, mais cette figure sanctifiable va tomber dans un des pièges tendus par l’injustice sociale : en voulant aider – sans contrepartie – les femmes défavorisées, elle met leur vie en danger et devient une criminelle aux yeux de la loi.

Sans jugement ni lourdeur démonstrative, Mike Leigh s’attache à démêler le fil des inégalités pour mieux mettre à nu leurs terribles conséquences, et sa peinture mélodramatique d’une époque dévoile son sujet caché : la critique implacable d’une société où tout le monde n’a pas les mêmes droits.

Dernière modification le lundi, 27 juillet 2026 12:01
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