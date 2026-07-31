Le film "Madame Web" avec Dakota Johnson diffusé sur TF1 dimanche 2 août 2026 (vidéo)

Dimanche 2 août 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Madame Web", un film avec Dakota Johnson réalisé par S. J. Clarkson, sorti en 2024 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Cassandra « Cassie » Webb est une ambulancière de Manhattan qui mène une vie ordinaire jusqu'au jour où, à la suite d'un accident de travail, elle se découvre un pouvoir inédit : la clairvoyance. Capable de percevoir des événements quelques secondes avant qu'ils ne se produisent, elle assiste en vision au meurtre imminent de trois jeunes femmes — Julia, Anya et Mattie — par un homme mystérieux doté de capacités similaires aux siennes, Ezekiel Sims.

Déterminée à les sauver, Cassie prend les trois adolescentes sous sa protection. Tout en fuite face à la menace d'Ezekiel, elle doit apprendre à maîtriser ses visions et remonter jusqu'en Amazonie pour percer les secrets de ses origines et de la mort de sa mère.

Avec : Dakota Johnson (Cassandra Web), Sydney Sweeney (Julia Cornwall), Isabela Merced (Anya Corazón), Celeste O'Connor (Mattie Franklin), Tahar Rahim (Ezekiel Sims), Mike Epps (O'Neil), Emma Roberts (Mary Parker), Adam Scott (Ben Parker)