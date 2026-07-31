Le film "Yo Mama" avec Claudia Tagbo diffusé sur France 2 dimanche 2 août 2026 (vidéo)

Dimanche 2 août 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Yo Mama" un film réalisé par Amadou Mariko et Leïla Sy, sorti en 2023 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Dépassées par un clip de rap provocateur que leurs fils de 11 ans viennent de publier sur Internet, trois mères de famille d'un quartier populaire décident de prendre les choses en main.

Pour rétablir la communication avec leurs enfants et leur donner une leçon, elles répondent sur le même terrain : en créant leur propre morceau de rap.

Contre toute attente, leur clip devient un phénomène viral explosif. Propulsées du jour au lendemain au rang de stars du hip-hop, ces trois mamans se retrouvent totalement dépassées par leur propre succès et doivent jongler entre les projecteurs, l'industrie musicale et leur quotidien de mères de famille.

Avec : Claudia Tagbo (Élodie), Zaho (Soraya), Sophie-Marie Larrouy (Jade), Jean-Pascal Zadi (Busta Flex / Le producteur), Abderrahmane Diakhite (Moussa), Sadio Niakaté (Bakary).