recherche
Cinéma

"Que la bête meure" avec Jean Yanne à revoir sur Arte lundi 3 août 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 306
"Que la bête meure" avec Jean Yanne à revoir sur Arte lundi 3 août 2026

Un écrivain décide de venger la mort de son fils, renversé par un chauffard. Avec Jean Yanne et Michel Duchaussoy, une poignante réflexion chabrolienne sur la culpabilité. À revoir sur Arte lundi 3 août 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Un chauffard heurte un enfant avec sa voiture, le tue et prend la fuite. Ce garçon était le fils de l’écrivain Charles Thénier, alias Marc Andrieu.

La police s’avouant incapable de retrouver le coupable, Charles décide de poursuivre seul l’enquête. Il rencontre un paysan qui dit avoir vu un couple d’automobilistes nettoyer une voiture endommagée à proximité du lieu de l’accident. La passagère ressemblait beaucoup à l’actrice Hélène Lanson. Devenu l’amant de celle-ci, Charles l’accompagne chez son beau-frère, Paul Decourt, un garagiste grossier qui tyrannise sa famille, en particulier son fils de 12 ans, Philippe

Trouble

Guidé par la vengeance, Thénier/Andrieu (Michel Duchaussoy) élabore patiemment, méticuleusement son plan. Consignant tout dans son carnet, il calcule froidement, feint les sentiments, instrumentalise autrui (la candide belle-sœur) pour approcher sa proie. Ignoble chauffard, type odieux et brutal, Decourt (Jean Yanne, aussi parfait que dans Le boucher) sait, lui, jouir à chaque instant de ce que lui offre la vie : la bonne chère, le sexe, l'amitié virile, la vitesse, l'argent.

Dans leur dissonant face-à-face, le malicieux Chabrol sème finement le trouble : duquel des deux, raisonnablement ou pas, peut-on se sentir le plus proche ? Des deux, lequel incarne le pire coupable ?

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Appels d'urgence&quot; : Interventions périlleuses pour les pompiers de l’Ardèche, lundi 3 août 2026 sur TFX

"Appels d'urgence" : Interventions périlleuses pour les pompiers de l’Ardèche, lundi 3 août 2026 sur TFX

01 août 2026 - 13:34

Sur le même thème...

&quot;Les fugitifs&quot; avec Pierre Richard et Gérard Depardieu à revoir sur France 3 lundi 3 août 2026 (vidéo)

"Les fugitifs" avec Pierre Richard et Gérard Depardieu à revoir sur France 3 lundi 3 août 2026 (vidéo)

01 août 2026 - 12:10

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; : Le grand spectacle du Vercors, samedi 1er août 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées Belles" : Le grand spectacle du Vercors, samedi 1er août 20…

30 juillet 2026 - 09:56 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...