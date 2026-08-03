Le film "Sirènes" avec Alice Pol et Shirine Boutella diffusé sur TF1 mercredi 5 août 2026 (vidéo)

Mercredi 5 août 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Sirènes", un film réalisé par Adeline Picault sorti en 2024 sur Amazon Prime Video, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Alison Flesh (Alice Pol) est l'incarnation même du flic de terrain incontrôlable : directe, physique et allergique aux procédures. Face à ses excès répétés, sa hiérarchie — incarnée par son commissaire (Ramzy Bedia) — lui impose une coéquipière pour sa nouvelle enquête : Leïla Balani (Shirine Boutella), une experte en profilage criminologique brillamment diplômée, mais qui n'a encore jamais mis un pied sur une scène de crime réelle.

Chargées de résoudre une série de meurtres mystérieux qui secoue la Riviera, ces deux femmes aux antipodes absolus doivent apprendre à collaborer. Entre les réflexes de choc d'Alison et la méthodologie théorique de Leïla, les étincelles sont immédiates. Mais au fil d'une traque rythmée par les poursuites et les quiproquos, leur complémentarité inattendue devient leur plus grande force pour remonter la piste du criminel.

Avec : Alice Pol (Alison Flesh), Shirine Boutella (Leïla Balani), Ramzy Bedia (Commissaire Djiba), Natacha Lindinger (Céline Coccia), Jérémy Gillet (Gaspard), Aliocha Bazin (Diego).