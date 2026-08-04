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"Le jeu" de Fred Cavayé à revoir sur TF1 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 133
"Le jeu" de Fred Cavayé à revoir sur TF1 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

Jeudi 6 août 2026 à 21:10, TF1 rediffusera "Le jeu", un film réalisé par Fred Cavayé, sorti en 2018, avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt et Vincent Elbaz.

L'histoire en quelques lignes...

Le film commence le soir d'une éclipse totale de Lune, où Vincent et Marie, parents de Margot, reçoivent à dîner trois amis d'enfance de Vincent : Marco, Thomas et Ben. Les deux premiers sont accompagnés de leur épouse, Charlotte et Léa. Le troisième, censé présenter au groupe sa nouvelle compagne, annonce que celle-ci est malade. De son côté, Margot part pour une autre soirée.

Peu après le début du repas, sur une suggestion de Marie, les amis acceptent de participer à un jeu : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, courriel ou message de réseau social reçu sera lu à voix haute à toute la tablée. Ils ne tardent pas à découvrir que, en amour comme en amitié, mieux vaut ne pas tout savoir.

Au fur et à mesure que les vérités se révèlent, le jeu provoque de plus en plus de tensions...
Dernière modification le mardi, 04 août 2026 10:08
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