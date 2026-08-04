"Le jeu" de Fred Cavayé à revoir sur TF1 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Le film commence le soir d'une éclipse totale de Lune, où Vincent et Marie, parents de Margot, reçoivent à dîner trois amis d'enfance de Vincent : Marco, Thomas et Ben. Les deux premiers sont accompagnés de leur épouse, Charlotte et Léa. Le troisième, censé présenter au groupe sa nouvelle compagne, annonce que celle-ci est malade. De son côté, Margot part pour une autre soirée.
Peu après le début du repas, sur une suggestion de Marie, les amis acceptent de participer à un jeu : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, courriel ou message de réseau social reçu sera lu à voix haute à toute la tablée. Ils ne tardent pas à découvrir que, en amour comme en amitié, mieux vaut ne pas tout savoir.
Au fur et à mesure que les vérités se révèlent, le jeu provoque de plus en plus de tensions...