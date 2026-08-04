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"A trois on y va" avec Anaïs Demoustier et Félix Moati sur France 4 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 141
"A trois on y va" avec Anaïs Demoustier et Félix Moati sur France 4 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

Jeudi 6 août 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "A trois on y va", une comédie romantique fraîche et moderne réalisée par Jérôme Bonnell sortie en 2015 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Charlotte et Mikael forment un jeune couple apparemment sans histoire installé à Lille. Mais la routine et la lassitude commencent doucement à s'installer...

C'est alors que Mélodie, une jeune avocate pétillante et amie proche du couple, entre en jeu. Sans s'en rendre compte, elle tombe sous le charme de Mikael et entame une liaison secrète avec lui. Mais l'histoire prend un virage inattendu : dans le plus grand secret, Mélodie tombe aussi amoureuse de Charlotte... et Charlotte cède à la tentation à son tour !

Mélodie se retrouve ainsi au cœur d'un triangle amoureux vertigineux : elle trompe Mikael avec Charlotte, et Charlotte avec Mikael, sans que ni l'un ni l'autre ne se doute de rien. Entre quiproquos, mensonges passionnés et vrais sentiments, tous trois s'aiment éperdument sans savoir comment cette équation à trois inconnues va se résoudre.

Avec : Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck, Patrick D'Assumçao, Olivier Broche, Laure Calamy...
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