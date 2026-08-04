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"Liberté Oléron" des frères Podalydès à revoir sur T18 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 229
"Liberté Oléron" des frères Podalydès à revoir sur T18 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

Jeudi 6 août 2026 à 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir l’excellentissime film "Liberté Oléron" de Bruno et Denis Podalydès.

En vacances sur l'île d'Oléron, un chef de famille se pique de voile. Le deuxième long métrage des frères Podalydès, où flotte déjà toute la poésie mêlée d'absurde de leur belle filmographie.

L'histoire en quelques lignes...

En vacances avec toute sa petite famille sur l'île d'Oléron, Jacques Monot, excédé par la mollesse de ses activités, se pique subitement de voile. Un armateur local, flairant la bonne affaire, lui refourgue le pire rafiot de sa flottille, le Zigomar, que Monot rebaptise illico Liberté-Oléron.

Surnageant difficilement dans le bréviaire technique de la voile et incapable de tirer un bord, le patriarche s'entête : il lui faut la poésie et la liberté des grands navigateurs. À quelques encablures de là, l'île d'Aix fait figure d'Everest. Un jour, il y emmènera son épouse Albertine et leurs quatre enfants…

Les vacances de monsieur Monot

Iconique : Denis Podalydès, les pieds nus dépassant d'un bateau gonflable léché par les vagues, murmurant : "Je me fais chier…"

Avec Liberté-Oléron, les frères Podalydès au scénario, Bruno derrière la caméra et Denis devant, caricaturent tout l'imaginaire des vacances d'une famille bourgeoise : les éructations d'un patriarche dépassé et complexé par sa faiblesse toute citadine face aux robustes locaux, les activités pour les enfants, menées par des moniteurs de plage à l'enthousiasme surjoué, jusqu'au flirt de madame avec un paysagiste volontiers naturiste…

Surtout, le second film de Bruno Podalydès, sur la route d'une jolie ribambelle de longs métrages (Comme un avion, Adieu Berthe…), contient déjà l'absurde et la poésie qui font sa patte : manuel technique abscons et hilarant (voire carrément inventé), quiproquos langagiers, surgissement du comique de situation… Et soudain, sans s'appesantir, la légèreté qui frôle la gravité, comme ce beau moment où les enfants du couple jouent à feindre leur mort par balles entre les tombes d'un cimetière… 

Dernière modification le mardi, 04 août 2026 11:55
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