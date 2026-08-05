"Miraculous - le film" diffusé sur M6 vendredi 7 août 2026

Vendredi 7 août 2026 à 21:05, M6 diffusera "Miraculous - le film", une adaptation au cinéma de la série animée réalisée par Jeremy Zag.

L'histoire en quelques lignes...

À Paris, Marinette est une adolescente timide, maladroite et en manque de confiance en elle. Sa vie bascule le jour où elle découvre le secret des Miraculous et reçoit les pouvoirs de la Coccinelle, devenant ainsi la super-héroïne Ladybug.

Au même moment, Adrien, le camarade de classe dont elle est secrètement amoureuse, devient Chat Noir grâce au pouvoir du Chat.

Alors qu'une menace sombre et mystérieuse plane sur la capitale — orchestrée par le redoutable Papillon —, Ladybug et Chat Noir doivent apprendre à faire équipe pour protéger la ville. Le véritable défi ? Aucun des deux ne connaît la véritable identité de l'autre sous le masque : Marinette ignore que Chat Noir est le garçon qu'elle aime, et Adrien ignore que Ladybug est la jeune fille réservée qui s'assoit à côté de lui en classe.