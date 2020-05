“Tous en cuisine” : la dernière le 12 juin, retour de Stéphane Plaza lundi 15 juin sur M6

Vendredi 12 juin, Cyril Lignac et Jérôme Anthony présenteront sur M6 la dernière de “Tous en cuisine”. Dès le lundi 15 juin, Stéphane Plaza sera de retour à 18:40 sur M6 avec “Chasseurs d'appart' : qui peut battre Stéphane Plaza ?”.

Installés dans leur cuisine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont cuisiné en direct depuis le 24 mars et on offert aux téléspectateurs confinés un moment partage, convivial et unique.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la dernière de “Tous en cuisine” sera diffusée sur M6 vendredi 12 juin. Compte tenu des excellentes audiences enregistrées par M6 avec l'émission, “Tous en cuisine” devrait probablement revenir épisodiquement sur la chaîne.

Retour de Stéphane Plaza

Après des semaines de confinement, le marché de l'immobilier reprend progressivement et adopte des changements pour mieux rassurer les acheteurs et les vendeurs. De la visite d'un bien à la signature de l'acte, le secteur de l'immobilier fait face avec beaucoup créativité pour continuer les transactions malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire.

Stéphane Plaza repart en région affronter les chasseurs d'appartements et va nous faire découvrir les spécificités, les quartiers à fort potentiels ou les opportunités qui existent dans les plus grandes villes de France.

L'agent immobilier préféré des Français débarque pour cette première semaine à Toulouse et relève un challenge de taille : affronter les chasseurs d'appart de la « Ville Rose » !