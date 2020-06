“Jeff Panacloc contre-attaque” sur TF1, samedi 20 juin à 21:05

Samedi 20 juin à 21:05 TF1 aura le plaisir d'offrir à ses téléspectateurs le dernier spectacle inédit de Jeff Panacloc : “Jeff Panacloc contre-attaque”.

Après une tournée triomphale pour leur premier spectacle, Jeff Panacloc et Jean-Marc reviennent dans de nouvelles aventures. Complet dans la France entière avec plus de 320 dates et 450 000 spectateurs en deux ans et demi, Jeff Panacloc contre-attaque est le spectacle d'Humour qui a battu tous les records de ventes de billets depuis 2017.

L'histoire : Jean-Marc a été arrêté ! Pas étonnant, il n'a pas pu s'empêcher d'aller vanner la Première Dame des Etats Unis… Menotté, il est retenu au commissariat. Grâce à un moment d'égarement d'un policier trop gourmand, Jean-Marc va tout de même réussir à s'échapper et rejoindre Jeff sur scène.

C'est lors de cette course poursuite effrénée entre Jean-Marc et les forces de l'ordre que Jeff va nous présenter Jacky, le technicien et Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc.

Mais comme Jean-Marc restera toujours Jean-Marc, il va très vite bousculer tout ce que Jeff avait prévu… Jean-Marc a-t-il dit toute la vérité ? Jeff va-t-il réussir à le garder sur scène avec lui ?

Qui a donc bien pu écrire ce pitch incompréhensible ? Toutes les réponses dans ce deuxième spectacle qui n'en finira pas de vous surprendre…

Un spectacle à ne surtout pas manquer !