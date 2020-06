« La télé des années 80 : les 10 ans qui ont tout changé », vendredi 3 juillet sur France 3

Durant 2 soirées, France 3 propose de nous replonger dans les années 80 et ses références cultes ! L'occasion de voir et revoir des archives, des anecdotes, de grands moments de télé, de rire et d’émotions. Les animateurs, les producteurs ou les responsables de programmes racontent 10 ans qui ont changé notre télé. Premier numéro, vendredi 3 juillet à 21:05.

1981, la France se choisit un nouveau Président et rêve d’une société nouvelle. La télévision va alors subir, durant toute la décennie 80, une véritable révolution (ou plus précisément plusieurs révolutions).

Des têtes tombent, de nouveaux visages apparaissent et des programmes innovants s’imposent. Mais surtout, c’est l’éclosion de nouvelles chaînes. A travers deux épisodes riches en archives, en anecdotes, en grands moments de télé, de rire et d’émotions, les animateurs, les producteurs ou les responsables de programmes vont nous raconter ces 10 ans qui ont changé notre télé. Dans le premier épisode, de 1980 à 1984, la télévision va connaître sa première révolution ! Jusqu’en 1981, le poste ronronne, l’élection de François Mitterrand va secouer le monde des médias. L’information jusque-là cadenassée se libère. Une femme arrive aux commandes du 20 heures. Des émissions devenues mythiques naissent, telles que RécréA2, Champs-Elysées, Droit de réponse, Dimanche Martin, Le Théâtre de Bouvard, Gym Tonic, L’académie des 9, Moi je, Les enfants du Rock ou Cocoricoboy avec sa Playmate avant le JT de 20h. Mais la révolution la plus marquante, c’est l’arrivée de cette quatrième chaîne tant attendue ! Ce sera Canal+, en novembre 1984. Après cela, la télévision ne sera plus jamais la même. Avec la participation de : Christine Ockrent, Antoine de Caunes, Patrick Poivre d’Arvor, Michel Drucker, Jacky, Michèle Cotta, Véronique Jannot, Jack Lang, Marie-France Brière, Marie-Laure Augry, Danièle Gilbert, Daniel Bilalian, Pascale Breugnot, Jean-Louis Burgat, Christophe Dechavanne, Jacques Ségéla, Gérard Louvin, Dominique Cantien, Emmanuel Chain et Philippe Gildas.