Après “Affaire conclue”, découvrez “Chasseur de trésors” sur France 2 avec Julien Cohen

“Chasseur de trésors”, c’est le petit nouveau dans la famille “Affaire Conclue” ! A découvrir sur France 2 mardi 7 juillet à 23:20.

Après la vie des objets, la chasse aux objets, le duel des brocantes, ce programme nous permet de découvrir le quotidien étonnant d’un des acheteurs vedettes de l’émission, Julien Cohen. Depuis plus de 40 ans, Julien a fait de sa passion un métier. Il est devenu un authentique chasseur de trésors.

Nous le suivons dans sa quête pour trouver les objets les plus fous : un jour organisateur d’une vente aux enchères au cœur d’un village ou dans un garage fermé depuis 10 ans, le lendemain dans une boîte de nuit où il achète une maquette de 13 mètres de long et de 600kg !

Au fil du programme, Julien partage ses méthodes et ses conseils pour dénicher les objets et pour les négocier au meilleur prix. Nous découvrons aussi son engagement, sa patience, sa ténacité et sa manière parfois de provoquer la chance.

Chasseur de trésors c’est le roadtrip de Julien Cohen à travers toute la France pour satisfaire ses désirs frénétiques de collectionneur , de marchand créatif et son plaisir d’aller à la rencontre des gens.