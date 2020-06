“Top Chef” : la finale ce soir sur M6, découvrez les premières images (vidéo)

18ème et ultime semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 2 candidats finalistes qui vont s'affronter dans une épreuve exceptionnelle pour tenter de décrocher le prestigieux titre de Top Chef 2020 et remporter jusqu'à 100 000 euros !

Après 18 semaines d'intense compétition entre 15 jeunes cuisiniers prometteurs, ils ne sont plus que deux. Deux cuisiniers talentueux qui, à l'occasion de cette 11e saison de Top Chef, placée sous le signe de l'audace, ont été jugés par les plus grands chefs du monde qui, chacun à leur manière, ont bousculé les codes. Leur défi, ce soir, réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que nos quatre chefs ! C'est dans le palace le plus étoilé d'Europe, le George V à Paris, que les deux finalistes ont rendez-vous pour disputer cette finale. Les deux derniers candidats vont cuisiner, sans relâche, pendant 10 heures dans les luxueuses cuisines du palace où officie le chef 3 étoiles, Christian Le Squer. Mais cette saison, les règles changent ! Les brigades des finalistes vont se reformer pour cuisiner, ce qui constitue un avantage de taille puisqu'ils se connaissent très bien ! Et les brigades des finalistes seront associées à une autre brigade, une aide précieuse pour cette épreuve si exigeante où chaque erreur peut être fatale. Alors quel finaliste parviendra le mieux à diriger sa brigade ? Qui réussira à être le meilleur pour gérer la pression ? Qui arrivera à séduire les 4 chefs et les 100 convives avec un menu gastronomique d'exception ? Et surtout qui sera le grand gagnant de la saison Top Chef 2020 ?