Rediffusion d'un “Taratata 100% live” au Zénith, jeudi 16 juillet sur France 2

Cet été France 2 vous propose de revivre un “Taratata” exceptionnel enregistré au Zénith-Paris ! A voir ou à revoir jeudi 16 juillet à 21:05.

Un show de plus de deux heures en compagnie de cinq monstres sacrés de la scène française : Zazie, Patrick BRUEL, Garou, Marc LAVOINE et Pascal OBISPO !

Tous ensemble, seuls, en duo ou rejoints par Kimberose, Nolwenn LEROY, Louis BERTIGNAC, K. MARO ou encore Kad MERAD, ils reprendront des titres de tous les styles pour de grands moments de live, comme Taratata en a le secret.

Des reprises, des surprises, de nombreux gold de la chanson française et un public plus en forme que jamais vous attendent pour un concert toujours aussi inoubliable un an plus tard !



« Taratata 100 % Live au Zénith », une soirée événement au profit du téléthon à retrouver le jeudi 16 juillet à 21:05, sur France 2.