“5 hommes à la maison” à partir de lundi sur M6 : découvrez les 1ères images (vidéo)

Ce lundi 27 juillet à 18:40, M6 débutera la diffusion de “5 hommes à la maison”, un nouveau divertissement dans lequel des femmes célibataires vont participer à une expérience inédite, en testant une nouvelle forme de rencontres amoureuses...

Elles vont en effet inviter 5 hommes, qui pourraient potentiellement leur plaire, à emménager chez elles pendant une semaine, afin de les découvrir et vivre leur quotidien. Les 5 hommes ont été sélectionnés selon les critères de notre célibataire, donc sur le papier, ils ont tout pour se plaire mais que va-t-il se passer une fois plongés dans la réalité ?

Une seule règle : chaque jour, l’un d’entre eux devra partir. Quels trésors de séduction ces hommes vont-ils déployer tout en faisant face à la concurrence ? Recevront-ils l’approbation des amis et de la famille ?... Qui restera jusqu’à la fin de la semaine ? Notre célibataire trouvera-t-elle l’élu de son cœur ?

Chaque semaine, nous suivrons un nouveau soap amoureux...Pour cette première semaine, rendez-vous à Marseille chez Jennifer. Notre célibataire trouvera-t-elle enfin l’élu de son cœur ?

Jenifer a 36 ans, elle habite à Marseille, elle est infirmière libérale et maman de deux enfants.

Jennifer est une romantique passionnée qui rêvait d’une grande famille avec l’amour de sa vie. Hélas, divorcée à deux reprises, la vie a pris une autre tournure et c’est avec méfiance que notre maman célibataire appréhende désormais les relations amoureuses. Dynamique, à la tête de son propre cabinet d’infirmières libérales, Jennifer mène une vie à 100 à l’heure et se voit avec un compagnon du même style. Un homme “à l’ancienne”, grand, rassurant et avec des valeurs. Une personne à qui elle pourra accorder toute sa confiance. Anti-sites de rencontres, Jennifer recherche un feeling au-delà du seul physique. Une denrée rare puisqu’aucune de ses récentes rencontres à Marseille ne s’est avérée concluante.

Avec “5 hommes à la maison”, c’est très loin de sa zone de confort que notre célibataire s’apprête à chercher l’amour. Cette méthode inédite sera-t-elle la bonne ?