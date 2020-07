"La Grande Soirée aux Chorégies d'Orange" diffusée ce samedi 1er août sur France 5

Ce samedi 1er août à 22:25, Claire Chazal vous proposera dans “Passage des arts” la Grande Soirée aux Chorégies d'Orange où se sont retrouvées les plus grandes stars le 18 juillet dernier.

Rendez-vous incontournable et immensément populaire de l'été des festivals, les Chorégies d'Orange offrent chaque année au public de grands opéras dans des mises en scène spectaculaires où brillent de grands chanteurs.

Malgré l'annulation des spectacles prévus, les plus grandes stars vont se sont retrouvées à Orange en juillet pour célébrer l'opéra dans une soirée lyrique exceptionnelle qui les rassemble tous pour la première fois.

Jean-Louis Grinda, le directeur des Chorégies d’Orange a invité Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, Javier Camarena, Karine Deshayes, Aleksandra Kurzak et Artur Ruciński ; accompagnés de la jeune génération, Solen Mainguené et Jean Miannay pour exalter la magie de l'art lyrique dans les airs et les duos les plus célèbres et les plus ébouriffants du répertoire.

La beauté sidérante de l'architecture de l'amphithéâtre, vide de tout public, sera une formidable révélation visuelle dans une mise en lumière inédite qui magnifiera la présence irradiante des chanteurs. Chacun d'eux sera accompagné par David Zobel au piano.

Multipliant les axes inattendus et audacieux, la réalisation orchestrée par ce magicien de l'image qu'est François Goetghebeur va faire de ce rendez-vous un programme unique.

Fidèle à sa réputation, le Festival des Chorégies d'Orange nous convie à l'un des moments les plus intenses de l'été lyrique.