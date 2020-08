“Musiques en fête” le 11 septembre à 21:05 sur France 3 : les artistes sur scène

Dans un contexte sanitaire si singulier, France Télévisions tenait à offrir au public une soirée musicale inédite avec des artistes en live, tous au rendez-vous pour célébrer la musique et permettre au plus grand nombre de s'évader le temps d'un concert.

Présentée par Cyril Féraud et Judith Chaine, cette 10ème édition réunit pour une rentrée musicale vivante, la troupe de chanteurs de “Musiques en fête” et les musiciens qui interpréteront les plus grands airs d’opéra, d’opérette, de comédies musicales, ainsi que des musiques traditionnelles et des chansons françaises, dirigés par Luciano Acocella et Didier Benetti.

Les répertoires de Verdi, Donizetti ou Bellini se mêleront à des airs cultes comme "Oh happy day !", "Calling you", "La Mélodie du bonheur", ces incontournables interprétés en direct sur France 3 et en simultané sur France Musique, au cœur du célèbre théâtre antique d'Orange.

Se succéderont sur scène Florian Sempey, Thomas Bettinger, Claudio Capeo, Sara Blanch Freixes, Jérôme Boutillier, Alexandre Duhamel, Julien Dran, Julie Fuchs, Thomas Bettinger, Mélodie Louledjian, Patrizia Ciofi, Fabienne Conrad, Marina Viotti, Florian Laconi, Amélie Robins, Béatrice Uria-Monzon, Marc Laho, Jeanne Gérard, Anandha Seethaneen, Jean Teitgen.

Avec :

l’Orchestre national de Montpellier Occitanie

Le Chœur de l’Opéra de Monte Carlo, Chef de chœur : Stefano Visconti

La Maîtrise des Bouches-du-Rhône

Les élèves des classes CHAM du collège de Vaison la Romaine

Chorégraphies de Stéphane Jarny.

Enfin, après leur prestation remarquée lors de l'édition 2019, les jeunes talents de Pop the Opera, réunissant une centaine de collégiens et de lycéens issus d’établissements scolaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vont réinterpréter des extraits de chansons cultes.