“Le double expresso RTL2” diffusé en simultané sur W9 à partir du 28 septembre

“Le double expresso RTL2”, présenté par Grégory Ascher et Justine Salmon, du lundi au vendredi de 06:00 à 09:30 sur RTL2 sera diffusé en simultané sur W9 de 07:00 à 09:00 à partir du lundi 28 septembre. Et le vendredi, avec le live d'un artiste du moment.

Après une 4ème saison couronnée de succès avec un record d'audience depuis sa création de près d'1,2 millions d'auditeurs chaque matin, retrouvez Gregory Ascher et Justine Salmon dans Le Double Expresso, toujours accompagnés de Max, Jonathan et Ana, sur RTL2 et en simultané sur W9.

Dès 06:00, pour un réveil dynamique et tout en musique, Grégory et Justine vous offrent une double dose de son Pop-Rock, d'infos et de bonne humeur.

Au programme de ce rendez-vous incontournable de la station : "La Banque RTL2" avec jusqu'à 10000 euros à gagner, "Le Jeu de la Vérité", nouveau rendez-vous à 08:55 au cours duquel un membre de l'équipe doit répondre à une question personnelle d'un auditeur et "Le Jeu Surprise" !

Mais aussi, tout au long de l'émission diffusée sur W9, retrouvez les clips de vos artistes préférés. Nouveauté cette saison, une nouvelle recrue rejoint l'équipe : Anaëlle Godefroy.

Vendredi 2 octobre, l'artiste Vianney sera le premier invité pour le live de la semaine.