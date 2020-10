Parce que notre santé est plus que jamais au cœur de nos préoccupations sans oublier la bonne humeur, “Ça ne sortira pas d'ici !” est de retour sur France 2 avec Michel Cymes mercredi 28 octobre à 23:10.

Pour cette nouvelle série de consultations médicales, Michel Cymes revient avec un protocole enrichi et des examens inédits.

Interviews à cœur ouvert, tests physiques et psychologiques, exercices pratiques et même conseils d'experts aux drôles de spécialités : le docteur Cymes met tout en oeuvre pour obtenir les confidences de ses illustres patients et comprendre ce qu'il se passe dans leur corps et dans leur tête.

Il est aidé dans sa tâche par sa facétieuse assistante, Jennie-Anne Walker.