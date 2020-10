“Un mot peut en cacher un autre” avec Laurence Boccolini sur France 2 à partir du 2 novembre

À partir du 2 novembre, du lundi au vendredi à 10:35 sur France 2, Laurence Boccolini vous proposera de jouer avec la langue française dans “Un mot peut en cacher un autre”.

Mettre en valeur les mots et découvrir ce qu’ils peuvent cacher, c’est le programme que vous propose Laurence Boccolini, avec de la bonne humeur, du suspense, du rire, des retournements de situation...

Principe et mécanique du jeu

1ère manche : Les mots magiques

Les duos de candidats jouent successivement. Une définition indice cache un « mot magique » à partir duquel les candidats vont devoir trouver le nouveau mot en rajoutant des lettres

2ème manche : À quelques lettres près

Les duos de candidats jouent successivement et vont devoir remplacer 2 lettres au mot affiché pour trouver le nouveau mot grâce à l’indice donné. En cas de non réponse, les adversaires peuvent tenter leur chance et marquer les points en jeu

3ème manche : Les lettres en plus

Les duos de candidats jouent au buzzer et vont devoir cette fois ajouter 1 ou 2 lettres au mot affiché pour trouver le nouveau mot

Finale : Les cascades

Le duo gagnant participe à la finale et va tenter de réussir 3 cascades de mots

Le principe de ces cascades est très ludique : à chaque fois les candidats doivent trouver un nouveau mot en ajoutant une lettre au mot précédent.

Pour la première cascade, il y a 4 mots à trouver et 200€ pour les candidats s’ils réussissent.

La deuxième cascade est composée de 5 mots et offre 400€ pour le duo. Enfin la dernière cascade abrite 7 mots et surtout la cagnotte. Une cagnotte qui augmente chaque jour de 500€.